Spécial Municipales : Aline Jeudi, J'aime Gannat

A 40 ans, Aline Jeudi part pour la première fois et sous les couleurs du parti socialiste en tête de liste avec "J'aime Gannat". Elle avait été en 2001 sur la liste des Verts pour les municipales. Une alliance qui n'a pu se faire cette fois avec la liste d'Hubert Montjol, même si des discussions ont eu lieu il y a quelques mois.

Parmi ses propositions, elle souhaite selon ses mots "redonner toute sa place à Gannat au sein de la communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne " et envisage en cas d'élection au premier tour de solliciter l'avis des électeurs sur le fait de rester ou non au sein de cette communauté.

Elle est opposée à Véronique Pouzadoux, maire sortante et Hubert Montjol (EELV/FI).