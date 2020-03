Spécial Municipales : Michel Durant, Gannat Transitions

La liste Gannat Transitions se veut avant tout un collectif citoyen. Hubert Montjol, n'ayant pu se libérer, il a cédè sa place pour cet interview à Michel Durant, l'un de ses colisitiers.

Soutenue par EELV et la France Insoumise, cette liste propose notamment la mise en place d'un schéma de déplacement en vélo, un plan alimentaire territorial, des conseils de quartier et la mise en place de budget participatif ou encore la diminution du nombre de camions dans Gannat.

Gannat Transitions sera opposé à Aline Jeudi (PS) et Véronique Pouzadou (SE)