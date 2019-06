Spéciale cinéma avec Ciném'Aude et les amis du Cinoch'

Le 7ème art au plus près des habitants en ruralité et l'éducation populaire chevillée au corps, pour l'association Cinem'Aude et Les Amis du Cinoch'.

Fabrice Caparros, directeur de Ciném'Aude et Denys Clabaut, chargé de mission pour "les amis du Cinoch'" nous parlent aussi de l'éducation à l'image, auprès des scolaires.