SPORALTEC :l'innovation dans le sport et pour ce mois de novembre un raid "de folie"

Séverine Sabot connaît le milieu sportif parce qu'elle a pratiqué le basket de compétition. Elle connaît aussi le milieu scientifique puisqu'elle a fait des études supérieures de biologie.

Elle est aujourd'hui coordinatrice du cluster SPORALTEC, un accélérateur d'innovations consacré aux articles de sport et unique en son genre.

A l'occasion de la 2ème édition du lunch santé innovations, Anne-Marie Vergnon est allée rencontrée Séverine Sabot pour mieux comprendre l'identité de SPORALTEC.... et pour évoquer le raid innovations 2017 qui aura lieu les 16 et 17 novembre.

Pour infos http://www.sporaltec.fr/actualites-raid-innovation/