Dans cette semaine du sport au féminin, aujourd'hui entretien avec Blandine Dancette joueuse internationale au Nantes Atlantique Handball et championne du monde en 2017 avec l'équipe de France.

Pour la sportive ligérienne, l'important quand on est jeune est de se lancer dans un sport et de s'y sentir bien pour aller jusqu'à la compétition.



©nahb.fr