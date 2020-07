Sport Féminin & Co : 5 clubs de Clermont Métropole s'unissent pour mieux exister

© 2020 - Thomas Loret, RCF Puy-de-Dôme - 5 clubs de Clermont Métropole s'unissent au sein de "Sport Féminin & Co"

Plusieurs clubs de sport féminin emblématiques de Clermont Métropole lancent une démarche de partenariats. Objectif : partager compétences et moyens pour progresser ensemble.

Clermont Métropole compte plusieurs clubs féminins d'excellence. Au haut niveau, il ya l'ASM Romagnat Rugby et le Volley-Ball Club Chamalières. De son côté le Hand-Ball Clermont Auvergne Métropole est monté recemment en D2. Et enfin au niveau régional, l'ASM Foot Féminin et le Clermont Foot 63 Féminin.

"Chaque sport à titre individuel a du mal à être dans la lumière. L'avantage de regrouper tout le monde, c'est de donner un peu plus de lumière à chaque club. Ce qui devrait leur apporter un peu plus de partenaires et de spectateurs", indique Claude Michy, dirigeant de la société PHA, à l'initiative de ce projet.

L'ex président du Clermont Foot et organisateurs d'événements sportif précise que chaque club conservera son identité et sa gouvernance. Mais ils pourront travailler ensembles sur le plan logistique, technique ou au niveau de la communication.

Staff, transports, lieu des matchs, les idées de mutualisations ne manquent pas !

Pour les clubs qui ont adhéré à "Sport Féminin & Co" la démarche c'est une "bouffée d'oxygène" qui va permettre de valoriser les talents féminins.

"Quand on dit qu'on est première division on doit presque se justifier. Cette structure va nous permettre de sortir de cette relégation qui nous fatigue", précise Mylène Toubani-Bardet, présidente du Volley-Ball Club Chamalières.

La première étape de ce projet a été de faire se rencontrer ces différent clubs ou problématiques communes. Si pour l'instant n'est qu'à sa phase de lancement, les idées ne manquent pas. Notamment sur le plan technique (statistique et visionnage de matchs) qui demande encore de la professionnalisation.

"On peut organiser un grand week-end du sport féminin, mutualiser les transports, partager un médecin ou un préparateur physique. ça peut être beaucoup de choses" indique Marie-Françoise Magignot, présidente de l'ASM Romagnat.

Les différents acteurs du projet "Sport Féminin & Co" qui précisent que d'autres clubs de sports féminin locaux pourront rejoindre l'aventure. Une page blanche qui reste à écrire.