6e Ã©dition de Sport & CitoyennetÃ©

Cet évènement, vous le connaissez depuis quelques temps maintenant, il s'agit du tournoi Foot & Citoyenneté. L'occasion pour des U13 du Grand Reims d'apprendre ou de développer la notion et les valeurs attachées à la Citoyenneté à travers leur sport préféré, le football. Tout au long de la journée du mercredi 19 avril 2017, des jeunes pourront jouer au football mais ils participeront également à des activités citoyennes et à des animations. Des activités toujours plus nombreuses au fil des années avec des partenaires toujours plus nombreux eux aussi!