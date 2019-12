Angers SCO Handball VS HBC Nantes, c'est match de gala dimanche!

A 16h, dimanche, le SCO Handball a un défi de taille à relever.

Les Angevins, en Nationale 1, la 3ème division du hand français, affrontent le club voisin du HBC Nantes dans un match de Coupe de France. Les Nantais évoluent eux en « Lidl Star ligue », l’élite de leur sport en France.

Un match de gala pour le SCO, ou une nouvelle version de David contre Goliath que joueurs, comme entraîneur espèrent disputer dans une salle Jean Bouin comble (3000 places).



Le SCO HanDball encore entre monde amateur et professionnel.

Le SCO est troisième de son championnat de National 1, restait sur sept victoires d'affilées avant de tomber le week-end dernier face à Gonfreville.

Le club possède le statut pro avec l'espoir de monter en Pro Ligue, en deuxième division à la fin de la saison.

L'entraîneur, Guillaume Dupin l'avoue, "la volonté c'est d'aller chercher le vrai monde professionnel". Pour l'instant, l'équipe est constituée de neufs pros, d'étudiants et de jeunes travailleurs.



L'importance du 8ème homme, le public.

En face, le « H » comme on l’appelle, place forte du hand français, qui a dans son effectif plusieurs joueurs internationaux, sélectionnés en équipe de France notamment.

Mais Valentin Tarrico, qui joue au poste de pivot dans l’équipe du SCO d’Angers, compte bien jouer crânement sa chance dimanche.

"On va essayer de leur poser quelques pièges, c'est à quitte ou double! On va tenter des choses pour se faire plaisir, faire plaisir à notre public et ramener du monde dans la salle." affirme le co-capitaine de l'équipe angevine.

Même son de cloche du côté de Guillaume Dupin qui rappelle que Nantes a fini finaliste de la Ligue des Champions il y a deux ans et que pour le public lambda "S'il veut voir du très haut niveau, c'est intéressant qu'il vienne voir Nantes".

Mais l'essentiel n'est pas là, "Si on fait une prestation cohérente, le public aura envie de nous revoir, ambitionne l'entraineur du SCO handball, et j'espère qu'il reviendra le match d'après contre Caen."

Ce match crucial contre Caen ce sera dimanche 15 décembre, à la maison, également à 16h.

Plus que la victoire, les Angevins jouent peut-être ce week-end le début d’une grande histoire d’amour avec leur public.

Renseignements:

Rendez-vous dimanche à 16h, salle Jean Bouin, boulevard Pierre de Coubertin à Angers pour le match.

Les billets sont en vente dans les boutiques du SCO : centre-ville d’Angers (12 rue Chaperonnière, ouverture 10h-13h et 14h-19h), à l’Atoll (boutique éphémère ouverte jusqu'au 24 décembre, ouverture de 10h à 20h), mais aussi au Super U les blanchais.

Le prix des places varie entre 10 et 20€.