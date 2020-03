Aventure Hustive 2 - Aller au bout du monde ensemble

L’Aventure Hustive 2 c’est parcourir la côte nord du Spitzberg en kayak bi-places, pour atteindre le 80ème parallèle Nord, le dernier parallèle avant le fameux Pôle Nord. Chaque binôme est composé d’une personne atteinte de sclérose en plaques et d’une personne valide. Une expédition incroyable pour se rapprocher au plus près de la banquise et des glaciers. Un seul message : Ensemble tout est possible ! Prouver que même atteint de sclérose en plaques, la vie ne s’arrête pas, que l’on peut toujours aller plus loin, plus haut et vivre sa vie sans limite !