Chamonix: la 15e édition de l'UTMB

Depuis la Haute-Savoie, retour sur les performances d’une compétition qui s’est déroulée toute la semaine dernière: l'UTMB Ultra trail du Mont-Blanc, une des plus grandes compétitions de trail, née en 2003. La 15e édition a été difficile avec de la pluie et des températures très basses.



10 000m de dénivelé

Ce trail réunit des passionnés de course à pied en montagne, près de 8 000 coureurs cette année ! Ils sont venus du monde entier, 92 nationalités étaient représentées pour participer aux 5 trails de la compétition. Il faut avoir de bonnes jambes... 56 à 290 km, 10 cols à plus de 2 000 d'altitdue et 10 000 m de dénivelé... Et la cours la plus dure, c'est celle de 171 km, d'une traite à travers la France, la Suisse et l'Italie.



Un vainqueur français

Cette année c'est le coureur français François d'Haene, 31 ans, qui a remporté la course. 19h01 pour boucler 171 km... A noter la présence de l'élite du trail sur cette course: Le phénomène catalan Kilian Jornet, trois fois vainqueur de l’épreuve, il a grimpé deux fois l’Everest dans la même semaine, sans oxygène. Egalement présent le jeune français Xavier Thévenard, le seul coureur ayant réalisé le grand chelem, en remportant les 4 courses individuelles de l’UTMB.