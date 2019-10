Le premier championnat d"Europe de Joëlette vient d'avoir lieu samedi 28 septembre au parc de Méons à Saint-Etienne !

Organisé par l' Association des Infirmes Moteurs Cérébraux et Polyhandicapés de la Loire, elle a rassemblé plus de 45 équipages, un très nombreux public et des partenaires très investis, dans l'effort, la convivialité et le partage !

Reportage réalisé pendant cette belle journée par Jean-Claude Duverger avec la collaboration de Victor Virat