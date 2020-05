Tous les lundis à 11h26

Titre de l'émission : "Contre-pied" Sous-titre : "Le football, proche et lointain" ("Le lointain éclaire le proche, mais le proche peut éclairer le lointain", Claude Lévi-Strauss ; "nous devons redevenir de bons voisins des choses les plus proches", Friedrich Nietzsche). Une émission de Marc Barreaud et Alain Colzy. Générique : Maurice Ravel, Le Jardin féerique. Durée : 12 minutes. Enregistrement : en alternance, à Reims et à Charleville. Invités : 1 ou 2 par émission, mais certaines émissions peuvent se dérouler sans invité. Intervenants : passionnés de football, philosophes, historiens, joueurs en activité ou anciens joueurs. Principe : discussion à deux ou trois voix puis variations sur le thème. Rubriques plus régulières.