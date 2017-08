Corinne Diacre et le club de Clermont foot

Pour cette première de "l’Esprit sportif", Stéphane Longin vous emmène dans direction le Puy de Dôme pour découvrir le Clermont Foot, un club qui évolue en ligue 2. Mais pourquoi ce club, alors que la région compte bien d'autres clubs en ligue 1 ? Cette équipe là est entrainée par une femme, Corinne Diacre.



Corinne Diacre, l'antistar

Une ex joueuse professionnelle qui a évolué en équipe de France féminine pendant plusieurs années. Coach d'une équipe de foot... Corinne Diacre est la seule femme à occuper ce type de poste alors que dans le sport féminin les équipes sont souvent entraînées par des hommes! A l'heure où les médias bruissent des transferts de joueurs et de millions d'euros, Corinne Diacre est une anti star système. Passionnée de sport, elle parle volontier de football et de tactique… mais pas question de critiquer ses joueurs ou ses collègues. Elle aurait même tendance à fuir les médias.



Clermont contre Bourg

Pour son prochain match le Clermont Foot recevra une autre équipe de la région : Le club de Bourg-en-Bresse Peronnas. Ce sera le 8 septembre prochain.