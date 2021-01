COVID19 : Comment les clubs amateurs et leurs adhérents s'en sortent ?

Comment se sortent les clubs amateurs de l'agglomération de Grenoble et du département de l'Isère face à cette crise du covid ? Réponse dans cette émission avec deux exemples :



Tout d'abord le Pont de Claix GUC Natation Water-polo avec son manager sportif au micro de Bérénice Charles.



Et ensuite rencontre avec Kamel Bensaïd, entraîneur à l'AS Mistral Drac Judo pour voir avec eux comment ils gardent le lien avec leur adhérents ? Comment est-ce qu'ils s'en sortent financièrement ?

Pour allé plus loin :

Nous entendons souvent que l'année 2020 a mis les clubs sportifs à rude épreuve, certes... mais il est important de savoir que ces derniers n'ont pas baissé les bras ! Cours en ligne, tutoriels, défis sportifs, animations socio-culturelles, actions solidaires, temps d'échanges et de débats, poursuite de la pratique et de la compétition pour les publics prioritaires, maintien de la gestion associative à distance... les clubs n'ont pas manqué d'idées pour garder le lien avec leurs membres et aller de l'avant dans l'attente de jours meilleurs.

Pour valoriser ces formidables initiatives, l'OMS a réalisé une infographie, non-exhaustive, des actions relevées sur les sites internet et réseaux sociaux des clubs grenoblois !

À voir : Infographie_le_sport_ne_sarrete_pas_oms_grenoble.pdf