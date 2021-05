Découvertes de formations bien-être

Vanessa Faraci, kinésiologue et formatrice nous fait découvrir des thématiques de formations liées au bien-être et au développement personnel comme les soins énergétiques Lao Chi, les rituels de la lune et la lithothérapie. Toutes ces formations permettent aux participants de découvrir des outils pratiques pour apaiser le stress, apprivoiser ses émotions ou prendre simplement un temps de pause pour soi.