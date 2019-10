Deux ligériens espoirs pour les Jo de Tokyo

La Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche a présenté au public deux sportifs qu'elle compte soutenir, à travers la fondation pour le pacte de performance, sous l'égide de la fondation du Sport Français.

La première, Anouck Jaubert, championne de France et d'Europe d'escalade de vitesse et vainqueur de la coupe du monde en 2017-2018.

Le deuxième, Loic Vergnaud, médaillé de bronze au derniers Championnats du monde et multiple vainqueur du Championnat de France de Handbike.

Les deux athlètes seront suivis jusqu'aux prochains Jo de Tokyo, en attendant Paris 2024.