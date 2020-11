Différents maillots mais une même passion RCF Sports

Avec Antoinre Grotteria nous iront à la rencontre d’un nouveau talent en Nord, la pongiste Lucie Mobarek.



Si on ne peut pas sortir ou dans la limite de ce que nous permet le gouvernement en ce moment, Baptiste Flippo nous proposera de nous plonger dans le documentaire The Down Wall, accrochez vous ca va grimper.



Si le contexte actuel vous irrite, vous perturbe, Mia Zanchetta vous proposera de faire du Yoga depuis chez vous



L’invité de la semaine c’est Mathieu Delahaie, pour le livre Un Maillot Une Légende sur les tuniques de l’Equipe de France de Football