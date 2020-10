Il y a le sport compétition et le sport loisir. Il y a également le sport comme élément essentiel d'une reconstruction physique et psychologique pour les personnes souffrant et ayant souffert d'un cancer. En ce mois d'Octobre Rose, Brigitte Genin et Agnès Riveill nous font découvrir les Dragon Ladies Cher Dames de Loire qui depuis deux ans œuvrent pour que le cancer soit combattu par les armes du sport, de l'amitié, de l'effort commun et de la convivialité."