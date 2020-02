Dylan Martin : "Le jeu n'est pas parfait, alors pourquoi l'arbitre le serait ?"

Tous les week ends, partout en France, des milliers de footballeurs se retrouvent sur les terrains pour défendre les couleurs de leurs clubs. 22 acteurs, un ballon, mais aussi un rouage essentiel du jeu : les arbitres. C'est eux qui défendent les règles du jeu, et permettent aux matchs de se dérouler. Mais parfois, leurs décisions ne plaisent pas : cris, insultes, et parfois même des coups. C'est ce qui est arrivé à Dylan Martin, 23 ans, arbitre officiel dans l'Allier il y a une dizaine de jours. Il nous parle aujourd'hui de son aggression, mais aussi de sa passion pour l'arbitrage et de sa volonté de revenir le plus vite possible sur les pelouses...