Emission spéciale Vendée Globe du 3 novembre

Dans cette émission, vous entendrez 2 skippers qui ont fait preuve de résilience, ils n’ont rien lâché, et seront dimanche au départ de leur premier Vendée Globe. Il s’agit du Vendéen Benjamin Dutreux et du Varois Clément Giraud.

Et en milieu d’émission, dans notre plateau consacré à l’impact du Vendée Globe sur le tourisme, Fanny Brevet donnera la parole au directeur de l’Office de tourisme Destination Les Sables d’Olonne François Riou, et à Matthieu Bimbenet, directeur de 727 sailbags, marque installée à Lorient qui créé des sacs, décos ou prêts à porter, avec des voiles de bateaux recyclées.

Et comme tous les jours, vous entendrez la carte blanche d’André Guilbaud, et l’atelier de Julie, avec des idées d’activités en lien avec le Vendée Globe junior.