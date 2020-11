Emission spéciale Vendée Globe du 4 novembre

Dans cette émission spéciale Vendée Globe, Fanny Brevet reçoit les navigateurs Samantha Davies (Initiatives-Coeur) et Romain Attanasio (Pure - Best Western), qui sont tous les 2 confinés dans leur maison en Bretagne, avec leur fils. Ainsi que le skipper de Bureau Vallée 2, Louis Burton.



Et en milieu d’émission, le plateau sera consacré à la santé et la nutrition en mer, avec le docteur Jean-Yves Chauve, médecin de la course, et Ariane Pehrson, créatrice de l’entreprise Lyophilisé&Co, spécialisée dans l'importation et la distribution de plats lyophilisés, et qui travaille avec de nombreux skippers engagés dans le Vendée Globe.



Et ne manquez pas nos traditionnels rendez-vous : la carte blanche d’André Guilbaud, et l’atelier de Julie.