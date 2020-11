Emission spéciale Vendée Globe du 5 novembre

Plus que 3 jours avant le départ de la 9ème édition du Vendée Globe.

Dans cette émission, Fanny Brevet reçoit 2 navigateurs qui vont connaître les émotions d'un départ de Vendée Globe pour la première fois : Clarisse Crémer, 30 ans, sur Banque Populaire, et Kévin Escoffier, 40 ans, sur PRB.



En milieu d’émission, notre plateau sera consacré aux proches des skippers,avec Martine Crémer, la maman de Clarisse, Aurélia Mouraud, compagne d’Alan Roura, et maman d’une petite fille née cet été, et puis Roland Jourdain, doublure de Yannick Bestaven.



Et comme tous les jours depuis lundi, nos traditionnels rendez-vous : la Carte blanche d’André Guilbaud à 11h15, et l’Atelier de Julie à 11h55, où on parlera des phénomènes marins.