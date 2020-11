Emission Vendée Globe du Vendredi 6 Novembre

Bienvenue dans cette dernière émission spéciale Vendée Globe. Vous le savez le départ de la 9ème édition sera donné dimanche à 13h02, avec 33 skippers.



2 d’entre eux seront avec nous dans cette émission : le Sablais, l’enfant du pays Sébastien Simon, pour la première fois au départ du VG, et Damien Seguin, premier navigateur handisport au départ de cette course mythique.



Et en milieu d’émission, notre plateau sera consacré à l’organisation de la course. Vous entendrez Jacques Carraës, directeur de course du VG, Yannick Moreau, maire des Sables d’Olonne et Yves Auvinet, président du conseil départemental de la Vendée.



Et puis vous retrouverez nos traditionnels rendez-vous, avec nos 2 chroniqueurs. A 11h15, la carte blanche d’André Guilbaud, et à 11h55 l’Atelier de Julie, Julie Rabiller vous dira tout sur Virtual Regatta. Un moyen pour tous de participer au VG, mais en restant chez soi, puisque c’est une course en ligne !