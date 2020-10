En prélude au Vendée Globe : exercice littéraire pour les skippers

Le 15 octobre dernier est paru le livre « Prélude au Vendée globe, regards d’écrivains, de marins et de chercheurs » aux éditions Gallimard. Un partage d’expériences et d’impressions autour de la navigation, autour plus largement de la mer, complété avec de très belles photos, qui en fait un ouvrage tout à fait insolite.

Dix-neuf skippers de la Classe IMOCA prochainement au départ du Vendée Globe, ainsi que onze écrivains de la célèbre maison d’édition, ainsi que des chercheurs de l’Institut pasteur, se sont livrés à un exercice d’écriture autour de la mer.

Dans ce journal de la Culture, Antoine Gallimard revient sur la genèse d’un tel projet, et Fabrice Amedeo nous parle du très beau texte qu'il a offert pour cet ouvrage.