Florian Jouanny : sa préparation pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2021

Nous avons laissé Florian se présenter, il a parlé de ses pratiques sportives avant

son accident puis comment est arrivé son handicap, suite à une chute en ski. Il est

tétraplégique mais à un stade où il a davantage de mobilité, il peut donc utiliser ses

mains et ses bras. Ensuite il a présenté ses différentes pratiques sportives adaptées

avec le Handbike et la natation notamment. Il nous a ensuite présenté son matériel

qui est adapté pour lui, son handbike est son outil de travail donc il doit être très

ergonomique et performant, c’est pourquoi il a pu travailler avec une marque

spécialisée afin de développer des poignées spécifiques pour son handbike car sa

force de préhension est diminuée. Par la suite, il nous a parlé de son défi à la suite

de sa rééducation, quand il a découvert le handbike : terminer un Iron-Man alors

qu’il n’avait jamais fait de triathlon. Le défi a été relevé avec succès. Plus en détails,

nous avons discuté des Jeux Paralympiques de Tokyo pour lesquels il se prépare et

qui auront lieu en fin d’été si les conditions sanitaires le permettent. Florian va

d’abord devoir se qualifier grâce aux championnats du monde de handbike et

pense devoir réaliser un podium sur la course pour pouvoir accéder aux Jeux

Paralympiques. Pour finir, nous l’avons remercié et encouragé pour son futur.