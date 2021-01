La trêve hivernale terminée, le championnat de France de football reprend ce 06 janvier ! Les Sang et Or se déplacent à Lyon. Ils tenteront de freiner la marche en avant des rhodaniens, tout en poursuivant leur beau début de saison. Francis Gillot Joueur du Racing Club de Lens de 1982 à 1993 puis entraîneur du RCL de 2005 à 2007 analyse les enjeux du match. Et la saison en cours. Bonus : ses années à Valenciennes, avec Roger Milla.