Le 115ème derby de l'histoire est lancé ! Saint-Etienne-Lyon, c'est dimanche soir à 21h00 ! Alexis Magand et Grégory Gomez, un clermontois et un stéphanois, ont eu l'idée de réaliser un documentaire retracant les petites histoires du derby à travers témoignages et attaques toujours bien senties. Frères Ennemis, c'est le titre du film en sortie régionale, toutes les dates sont à retrouver ici : http://www.facebook.com/freresennemislefilm