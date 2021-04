Greg Crozier et Karine Joly: l'art de la chute libre

Karine Joly et Greg Crozier sont azuréens, en couple et champions du monde de chute libre ! Ils rentrent de compétitions à l'étranger et nous font découvrir leur sport et passion commune: le freefly. Cette discipline artistique exploite différentes positions: debout, assis...

Voler en couple, c'est un équilibre. La discipline n'est pas individuelle. Greg et Karine voulaient "faire du vol à deux. Il y a énormément de synchronisation à mettre en place" explique le couple. "Plus on va pouvoir enchainer de sauts ensemble, plus on a de chances dans la compétition" rappelle Karine, qui est une des trois femmes a avoir un titre de champion du monde.

Un sport dangereux ? Que nenni ! La sécurité est la priorité explique Greg Crozier. L'intégralité de l'équipement "évolue tout le temps. On a un déclencheur de sécurité, on a toute sorte d'équipements qui ont évolués comme les voiles" qui se rapprochent du parapente.

Ils sont au micro de Stèvelan Chaizy-Gostovitch.

