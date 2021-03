Grenoble-Vizille, une course connectée et solidaire !

Du 28 mars au 25 avril, la course Grenoble-Vizille s'étend sur 4 parcours différents, on en parle cette semaine avec Pierre Chévrier, président du GUC Athlétisme et vice président de l'EAG (Entente Athlétique Grenoble 38). La course ayant été annulé à la dernière minute l'année dernière et ayant laissé ses 4 000 à 6 000 participants sur leur faim, l'organisation à prévu cette année une version 2.0 ! Cette version numérique nous encourage tous à faire du sport et emprunter nos superbes chemins de randonnée qui ne cessent d'être entretenus, covid ou pas !

Avec des parcours allant de 8 à 16 kilomètres, nous sommes tous invités à prendre part au nouveau modèle de cette course emblématique. Alors ne râtez pas le lancement symbolique dimanche 28 à 9h30 à la Frange Verte et à 10h30 à Vizille !

Et retrouvez toutes les informations complémentaires sur le site de la course : https://www.grenoble-vizille.fr/