Handi Garde Grenoble, au delà du handicap

Deux frères jumeaux diplomés d'état accompagnant éducatif et social avec 8 ans d'experience dans le monde du handicap et des enfants en particulier. Ils proposent des services d'accompagnement, de garde, sports et loisirs pour les enfants et adolescents en situation de handicap sur Grenbole et ses alentours : balades en montagne, ski ,ski de fond, joelette, dualski, gotoski, musculation, course à pied, vélo adapté, piscine, tir à l'arc, danse Flamenco tous les mardis et sorties collectives (bowling, karaoké...).



Si vous êtes interessés par leur services ou que vous vous sentez l'envie de donner un coup de main à l'association, vous pouvez les contacter :

Tél : 07 83 28 07 56

Facebook : @​handigardeoff

Site : Association Handi Garde Grenoble