JO de Paris : Mélina Robert-Michon heureuse de partager l'esprit olympique

Elle a disputé 5 olympiades, la plupart dans l'anonymat le plus complet. Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique de lancer du disque en 2016 à Rio, fait parti des athlètes français soutenant la candidature de Paris depuis de long mois. "C'est une candidature à l'image du sport et des sportifs" explique la lyonnaise. "Après plusieurs échecs, on s'est remis au boulot et on finit par obtenir ce que l'on voulait".

Une belle histoire donc à laquelle Mélina ne participera pas. En tout cas pas comme athlète. En 2024, elle aura 45 ans mais elle souhaite "faire partager à [ses] amis l'atmosphère et la joie de l'olympisme".

Mélina Robert-Michon :