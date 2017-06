Joutes nautiques : les demi-finales de Coupe de France s'invitent à Lyon

Si vous pensez que le "neuf" n'est qu'un chiffre, que le "briquet" sert à allumer une cigarette ou que vous ne savez pas ce qu'est un "tabagnon", alors vous n'avez sans doute jamais assisté à des Joutes nautiques. La discipline, et notamment la Joute lyonnaise, a pourtant un ancrage fort et ancien entre Rhône et Saône. Samedi 24 et dimanche 25 juin, des épreuves vont se dérouler sur l'écluse de la Mulatière, en face du musée des Confluences de Lyon.

Demi-finale de Coupe de France

Le samedi, ce seront les jeunes jouteurs qui s'affronteront lors d'un Critérium. Le dimanche se dérouleront les demi-finales de Coupe de France. Les locaux de l'Union des Jouteurs et Sauveteurs de la Mulatière affronteront donc 6 autres équipes dans différentes catégories classées par poids. Les vainqueurs se qualifieront pour la finale à la Roche de Glun dans la Drôme.

Pour assister aux épreuves, l'accès se fait au 1, place du général Leclerc à La Mulatière. Il faut ensuite emprunter la passerelle au-dessus de l’autoroute. L’entrée est gratuite.