L'école municipale de football féminin, une chance pour les jeunes grenobloises

Direction cette semaine le stade Argouge à Grenoble où s'entraine chaque mercredi une vigtaine de jeunes filles de l'École municipale de football féminin.

Cette école, entièrement gratuite, crée en 2015 par la ville de Grenoble, en partenariat avec des clubs de football locaux, est une première en France.

Les jeunes filles ont entre 7 et 14 ans, sont encadrées par des éducatrices diplômées FFF (Ville de Grenoble et GF 38) et viennent partager un moment sportif et convivial !

On vous propose donc de les rencontrer ces jeunes joueuses, mais aussi leurs parents, leur éducatrice et un élu de la ville...