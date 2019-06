La coupe du monde féminine de foot à Grenoble : place aux filles!

C’est l’événement : la coupe du monde féminine de football en France ! Pendant un mois les meilleures équipes du monde vont s’affronter pour décrocher le précieux trophée. Cinq matches se jouent à Grenoble au Stade des Alpes.

De quoi mettre en lumière la pratique de ce sport parmi les plus populaires au monde du côté des grenobloises… et ça commence très jeune, jeudi dernier, Bérénice Charles s'est rendu à un tournoi inter-écoles primaires organisé par la ville. Rencontre avec ses jeunes footballeuses et deux adjoints à la mairie de grenoble pour parler mixité dans le sport à l'école