C’est le défi audacieux que ce sont lancés Hugues Faivre d’Arcier et Loïc Monasterio : participer à la Race Across France, la 2nde édition d’une course dite ultra-cycliste professionnelle durant laquelle les concurrents s’affronteront sur plus de 1100 km du 28 au 31 juillet en non stop … avec 21 000 m d’ascension au compteur et un chrono au pied… Une épreuve physique pour porter haut les couleurs de l’association lyonnaise Lazare….

Pour nous en parler, nous recevons deux futurs coureurs lyonnais, Loïc Monasterio et Hugues Faivre d’Arcier…

https://www.credofunding.fr/fr/race-across-france-lazare