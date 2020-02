La societé FLY &DREAM avec sa creatrice flora CHARRIEAU

Diplômée de Sciences Po/Aix en Provence et titulaire d’un Master 2 en

Affaires et Relations Internationales,ainsi qu'en Stratégies Economiques du

Sport et du Tourisme.flora Charrieau cree l'ecole Glide a st vincent puis Fly

and Dream a tallard ou toutes ses competences en gestion de projet en

loisirs aeriens trouvent l'ecrin ideal qu'est l'aerodrome de tallard.

https://www.gap-tallard.com/fr/