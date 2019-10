Lacanau veut les JO 2024

Lacanau, est donc ville candidate pour accueillir les épreuves de surf pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. On rappelle que 4 autres lieux sont candidats pour recevoir ces épreuves : La Torche dans le Finistère, Biarritz, le trio Hossegor-Capbreton-Seignosse dans les Landes et Tahiti. Justement, le président du CIO, interrogé sur la candidature de Tahiti a affirmé, récemment, qu’il préférait une option "proche du centre des Jeux", à Paris. Une bonne nouvelle pour Jérémy Boisson, chargé de projet de la candidature Lacanau/Bdx métropole pour les JO 2024.

Notons que le choix final pour le lieu qui accueillera ses épreuves de surf, sera dévoilé courant 2020.