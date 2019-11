Le biathlon d’automne du GUC Grenoble Ski

Une journée festive le dimanche 10 novembre 2019 au parc Paul Mistral entre compétition et découverte. Du biathlon au coeur de Grenoble, c’est possible !



Un événement qui a réunis plus de 440 participants et mobilisé de nombreux bénévoles. Dans ce reportage de Romain Petit, nous partons à la rencontre des différents acteurs de cette journée à enjeux multiples.

La compétition était au rendez-vous le matin pour les licenciés des clubs du Dauphiné. L’après-midi, ce sont les jeunes écoliers de Grenoble qui ont profité de ce bel événement.