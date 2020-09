Le Défi Azimut : dernière "répétition" de voile avant le Vendée Globe

Présentation et réactions des skippers du Défi Azimut, dernière compétition de voile avant le Vendée Globe. La course a démarré ce mercredi et dure jusqu'à dimanche à Lorient.

Pour la 10ème édition de cette course “Le défi Azimut”, 21 skippers sont en compétition depuis ce mercredi 9 septembre, jusqu’au dimanche 13 septembre.

5 jours de compétition au départ du port “Lorient La Base”. Avec des “Runs” de vitesse et la grande course attendue : “Les 48h en solitaire”.

Réaction de Jean-Marie Corteville, dirigeant d'Azimut :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Sur des IMOCA, des monocoques de 18 mètres 28, les skippers s’affrontent mais surtout préparent les bateaux.

Réaction de la skipper Miranda Merron sur Campagne de France :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Et c’est l’occasion pour le grand public de profiter de ces géants des mers et de découvrir par exemple les “foils”.

Des pièces en carbones qui permettent de faire surélever les bateaux pour avoir moins de frottement avec l’eau et donc d’aller plus vite.

Mais il ne faut rien casser sur le bâteau !

Réaction du skipper Alan Roura sur La Fabrique :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Les skippers ont en tête le Vendée Globe, la course autour du monde qui commence le 8 novembre aux Sables d’Olonne.

Réaction de la skipper Clarisse Crémer sur Banque populaire :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

La course des 48h est à suivre sur le site internet du défi Azimut, en cliquant ici.