Le FCG (A)LIVE, un marathon caritatif aux côtés du FCG Rugby

Dans Esprit d'Équipe cette semaine, nous parlons de ce FCG (A) LIVE, un événement organisé par le fond de dotation du FCG rugby dont Eloïse Cassillo, chargée de communication, nous précise les enjeux.

Vous connaissez bien entendu tous le FC Grenoble Rugby mais nous nous intéressons aujourd'hui à son fond de dotation ! On parle ici d'un organisme qui a pour but de soutenir et d'organiser des actions sociales, sociétales et caritatives menées par le club. Ce fond de dotation répond à une problématique simple : comment rendre au territoire ce qu'il apporte au club. Depuis 2016, cet organisme a permis la réalisation de nombreux projets internes et externes au club : le FCG dans ma ville qui amène le rugby à tous les publics, les amazones (équipes de rugby féminines), du rugby fauteuil pour les personnes à mobilité réduite... Bref, on vous présente la manière dont le FCG Rugby a choisi d'impacter le territoire et de rendre le sport accessible au plus grand nombre !

Mais pour réaliser toutes ces belles actions, il faut un minimum de budget ! D'où la création de ce fameux marathon caritatif, le FCG (A)LIVE... Au programme de ces 4 jours d'antenne : la retransmission de matchs commentés par des joueurs, des tournois E-Sport, un apéro gueule de rugby avec des grands noms du rugby grenoblois... Le tout sur Twitch !

Le programme :