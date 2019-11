Le meilleur du patinage artistique à Grenoble pour les Internationaux de France

Organisé pour la 3ème année consecutive à la Patinoire Pôle Sud, ce rendez-vous mondial a accueilli du 1er au 3 novembre, les meilleurs patineurs de la planète, avec entre autre les quadruples champions du monde français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, vainqueurs de l'épreuve, et le Grenoblois et champion de France en titre Kevin Aymoz, qui monte pour la première fois sur le podium d'un grand prix international