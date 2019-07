Le nouveau club Gap-Tallard-ULM avec xavier Grateaud

Xavier Grateaud,administrateur du nouveau club, vient nous eclairer sur la rencontre de 3 personnalités ,jerome Galet,max Renoud et jean michel Blanc,qui mettent en commun leurs competences pour faire eclore un club ULM entierement benevole avec une construction et une maintenance professionnel de machine haut de gamme en ecole et location sur le site exeptionnel et pluridisciplinaire de gap tallard.

https://www.gap-tallard-ulm.fr/