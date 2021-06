Les athlètes isérois séléctionnés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo

Ils seront 13 athlètes isérois présents aux Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août et 3 à participer aux Jeux Paralympiques du 24 août au 3 septembre... On en parle avec Marie-Noëlle Wattier, vice-présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Isère.