Les isérois présents sur la 17ème édition de la Grande Odysée Savoie Mont Blanc

Cette année, RCF suit la départ de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc avec le plus grand intéret car ce n'est pas moins de 4 mushers isérois qui prennent le départ en cette nouvelle édition.

À cette occasion, nous avons eu la chance de rencontrer Cindy Duport, vainqueur de cette même course l'année dernière dans la catégorie "Limited" (et si vous ne savez pas ce que cela veut dire, elle l'explique bien mieux que nous dans son interview !), championne de France mi-distance 6 chiens et sprint 6 chiens en 2020 également, et tout ça et bien à 26 ans. Elle nous parle de sa passion pour les chiens depuis son enfance et de son parcours pour en arriver au départ de la Grande Odyssée une nouvelle fois. La course qui n'accueille pas de public cette année mais n'en est pas moins enthousiasmante pour les mushers et les chiens qui se préparent depuis 1 année pour cet évènement. Ses "formules 1 des neiges" sont prêts à prendre le départ le 09 janvier et à donner tout ce qu'ils ont étapes après étapes.

Dans un autre style, nous avons également eu le plaisir de recevoir Marion Joly et ses chiens aux allures bien différentes.



[Les chiens de Marion Joly]

Dans un autre style, donc, mais dans la même catégorie "limited", Marion Joly, vainqueur du trophée Caisse d'Épargne Rhône-Alpes La Grande Odyssée 2020 et du trophée Alp-py-rod en 2019, est venue nous parler de sa pratique et de son attelage. Pour sa première participation aux 12 jours de course, Marion Joly aligne des chiens bien différents de ceux de Cindy Duport car son attelage est composé d'alaskans huskys, des chiens typés nordiques plus rustiques et robustes que des chiens de sprint. Elle et son équipe passent enfin de l'autre côté de la barrière après avoir été spectateurs de la course plusieurs années et sont prêts à relever ce nouveau défi en gardant toujours comme fer de lance un amour du chien évident !



[Marion Joly et son attelage]