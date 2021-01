Les meilleurs slalomeuses européenne avaient rendez-vous à Vaujany ce WE

Retour sur la Coupe d'Europe de slalom femme de ski alpin qui s'est courue le week-end dernier à Vaujany, et qu'à suivie pour nous Violaine Rey. Reportage sur place avec les retour des coureuses Nastasia Noens et Joséphine Forni et celui de Michel Lucatelli, entraineur de l'équipe de France Relève... Enfin, c'est Pierre Emmanuel Jacquemet, directeur de la sation qui nous parle de cette grande opportunité !