Lyon : le stade de Gerland version rugby, c'est parti !

Le LOU Rugby joue contre Brive ce samedi pour la première fois dans sa nouvelle enceinte. Le stade a été entièrement remodelé et en un temps record.

Ceux qui ont connu le stade vibrant aux couleurs de l'Olympique Lyonnais et vivant aux rythmes des footballeurs, vont être surpris. Le stade, construit en 1926, par Tony Garnier a fait sa mue. Une de plus après la suppression du vélodrome dans les années 50 et les changements de 1998 pour la coupe du monde.

Un chantier record

Cette fois, il n'aura pas fallu attendre longtemps. Le chantier a duré seulement 12 mois. Pressé par le calendrier du TOP 14, et par la direction du LOU, le cabinet d'architectes AIA et le constructeur Eiffage, ont tenu un échéancier très serré. Le budget de 38M€ aura toutefois permis au Matmut Stadium Gerland d'améliorer le confort des spectateurs. Claire Bertrand , architecte et coordinatrice du chantier pour le cabinet AIA :

Le stade pourra accueillir 12 000 spectateurs dans sa configuration de base et jusqu'à 36 000 si besoin.