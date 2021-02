Mathieu Bodmer s'engage pour le Foot d'Entreprise !

Mathieu Bodmer ancien joueur du Lille OSC et d'Amiens SC est avec Nicolas Douchez, ex-gardien du RC Lens, l'un des nouveaux parrains de l' Union Nationale du Football Entreprise...



En France 15 000 joueurs sont aujourd'hui licenciés du Football Entreprise. En s'engageant auprès de l'UNFE Mathieu Bodmer poursuit au bord du terrain, une carrière de sportif engagé dans la société... Il est l'invité du Foot D'en Hauts !



Avec nous également pour éclairer ce choix et les missions de l'association, Daniel Teste, Secrétaire Général et co-fondateur de l'UNFE !