Mutualisation entre les Centaures et les Grizzlys

Les Centaures et les Grizzlys, respectivement des clubs de football américain, flag football et cheerleading et de baseball et softball, mutualisent leurs efforts de promotion de la culture américaine sur notre territoire.

On entame par un retour dans le temps avec un petit historique des ces 2 clubs fondés en 1985 : leurs objectifs depuis toutes ces années et les accomplissements qu'ils ont déjà atteint avec leurs équipes de tous les niveaux. Puis grande nouveauté : la mutualisation des deux clubs qui devrait changer pas mal de choses dans les mois et années à venir. Une initiative qui risque de donner une nouvelle fraîcheur à la pratique des sports américains en Isère !