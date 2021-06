Quatre rameuses et rameurs de l'Aviron Grenoblois sélectionnés aux JO de Tokyo

Sur 12 rameurs français sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été,

4 sont membres du club de l’Aviron Grenoblois.

Le 23 mai à Lucerne (Suisse), Guillaume et Thibaud Turlan ont obtenu leur ticket pour

les épreuves d’aviron aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 et rejoignent donc les deux

rameuses grenobloises Emma Lunatti et Laura Tarantola, déjà qualifiées.

Les épreuves d’aviron des J.O auront lieu de 23 au 30 juillet 2021 dans la baie de Tokyo.

Rencontre avec ces athlètes mais aussi leur entraîneur et les jeunes du club qui ont pu profiter d'un coaching et d'un moment festif et d'échange avec eux mercredi 9 juin à la base du Pont d'Oxford à Grenoble.