Rendez-vous au Forum des sports de Grenoble le 7 septembre à Grand'Place!

Temps fort incontournable de la rentrée, le Forum des Sports de Grenoble est LE lieu de rencontre entre la population et les associations sportives locales. Avec 90 clubs participants cette année, cette journée est une excellente opportunité pour trouver une activité parmi les nombreuses disciplines représentées. Des sports pour tous les âges, les niveaux, les envies et une trentaine de démonstrations en continu... il n’y aura plus qu’à choisir !